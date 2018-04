Deel dit artikel:











Gevangenisstraf voor man die twee keer met drugs in auto werd betrapt De man had tijdens het rijden speed en wiet gebruikt (foto: ANP Xtra/Lex van Lieshout)

ASSEN/EMMEN - Een 26-jarige man uit Hardenberg die binnen één maand twee keer aangehouden werd met harddrugs in de auto, is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 281 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk.

De man viel vorig jaar december in Emmen op door zijn rijgedrag. Politieagenten lieten de man stoppen en zagen dat hij bloeddoorlopen ogen had. Uit bloedonderzoek bleek dat hij speed en wiet had gebruikt. Daarnaast vonden ze in zijn auto een bakje met speed.



Botsing met boom

Een maand later werd hij opnieuw opgepakt, wederom in Emmen. De man ging ervandoor toen hij de politie zag. Na een achtervolging door een woonwijk verloor hij de macht over het stuur en botste hij tegen een boom. Na de botsing werd de man naar het ziekenhuis gebracht en later naar het politiebureau. Sindsdien zit hij vast. In zijn auto werden 400 pillen gevonden, zowel speed als xtc. Ook lag er ghb, lsd, hennep en cocaïne in zijn auto.



Tussenpersoon

De Hardenberger verklaarde geen dealer te zijn, maar een soort tussenpersoon. Hij haalde bij een dealer drugs en verspreidde die onder vrienden en kennissen. Zijn advocaat vroeg twee weken geleden om vrijspraak. Volgens haar had de politie zijn auto nooit mogen doorzoeken en was er daarom sprake van vormfouten. De officier van justitie gaf toe dat de agenten fout bezig waren geweest en hield hier in de strafeis rekening mee. De aanklager eiste twee weken geleden één jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.



Behandeling

De Hardenberger werd vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 281 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet de man zich van de Asser rechtbank laten behandelen aan zijn verslaving en moet hij worden opgenomen in een begeleide woonvorm.