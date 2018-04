Doe de test: Haal jij het verkeersexamen?

VRIES - Honderden leerlingen van Drentse basisscholen doen deze maand verkeersexamen.

Vandaag werd het praktijkonderdeel afgelegd. Daarbij wordt onder meer gekeken of ze zich bewust zijn van veiligheid in het verkeer, en of ze voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.Vorige week legden de leerlingen al een theorie-examen af. Ben je benieuwd of jij zou slagen voor het theorie-onderdeel? Test je kennis hieronder:Veilig Verkeer Nederland heeft complete oefenexamens op de website staan. Die kun je hier afleggen