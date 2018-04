180 uur taakstraf voor vrouw die fraudeerde met PGB zoon

1E EXLOËRMOND - Een taakstraf van 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Die straf moet een vrouw uit 1e Exloërmond uitvoeren voor fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB) van haar zoon en haar eigen uitkering.

De 46-jarige vrouw ontving tussen 2010 en begin 2015 bijna 67.000 euro te veel aan PGB en 86.000 euro te veel aan een bijstandsuitkering. De zoon van de vrouw is verstandelijk beperkt en heeft ADHD en ODD. De vrouw vroeg begin 2010 PGB voor hem aan. Dit deed ze alleen niet op haar eigen naam, maar op de naam van haar buurvrouw.Die zou gaan helpen bij de zorgverlening, zo vertelde de vrouw twee weken geleden in de rechtbank. Daar kwam in werkelijkheid nauwelijks iets van terecht. De vrouw liet het geld op haar eigen rekening overmaken.De inwoonster van 1e Exloërmond stond onder bewind, omdat ze diep in de schulden zat. De officier van justitie zei twee weken geleden dan ook dat ze de indruk had dat de vrouw het PBG-geld gebruikte als potje om extra dingen te kunnen doen. De aanklaagster eiste toen 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand.De vrouw hoeft nu alleen de taakstraf uit te voeren. Daarnaast moet ze bewindvoerders inzage geven in haar financiële situatie en legde de rechtbank haar een meldplicht bij de reclassering op.