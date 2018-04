Deel dit artikel:











Boerderij in Valthermond wordt proeflocatie 5G In Drenthe worden oplossingen voor landbouw met drones onderzocht (foto: archief RTV Drenthe)

VALTHERMOND - KPN begint in de loop van het jaar met vier nieuwe testen op het vlak van 5G-technologie. De nieuwe, supersnelle mobiele verbindingen worden onder meer in Valthermond gebruikt voor praktijktesten op het vlak van landbouw.

In Drenthe gaat KPN, samen met onder andere de provincie, de Wageningen Universiteit en

netwerkleverancier ZTE, precisielandbouw testen op basis van drones verbonden met het mobiele netwerk. De testen zullen plaatsvinden op een proefboerderij in Valthermond en worden de komende maanden verder voorbereid.



'5G uniek element'

Ook gaat KPN zelf in Drenthe experimenteren met mobiele communicatie op basis van millimeter golven. Hiermee kunnen in potentie snelheden tot ruim boven de gigabit per seconde worden behaald. "In Valthermond worden technieken bedacht die worden vertaald naar de agrarische praktijk. We hebben samen met onze partners een unieke mix van bedrijfsleven, overheid en onderwijs in handen. Met 5G voegen we hier nu een uniek element aan toe en kunnen boeren straks realtime data analyseren en hierop inspelen", aldus gedeputeerde Henk Jumelet.



'5G verbindt hele samenleving'

In Amsterdam Zuidoost wordt rondom de Johan Cruijff Arena tijdens evenementen getest met extreem drukke gebieden. Ook wordt gekeken naar kunstmatige intelligentie en virtual reality. In Rotterdam worden toepassingen voor transport en logistiek onderzocht en in Noord-Brabant verkeersinnovaties met verbonden auto's.



De komst van 5G zorgt voor hogere verbindingssnelheden, maar vooral ook voor veel bredere toepassingen. "Waar 4G mensen verbindt, zal 5G de hele samenleving gaan verbinden. Het is daarom heel belangrijk dat we samen met klanten en technologiepartners onderzoeken hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren", zegt manager Jacob Groote van KPN.