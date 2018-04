Deel dit artikel:











Alexander Pechtold nieuwe toezichthouder van Drents Museum Alexander Pechtold is nieuw lid van de Raad van Toezicht van het Drents Museum (foto: ANP/Bart Maat)

ASSEN - Het Drents Museum heeft er een nieuw lid van de Raad van Toezicht bij: Alexander Pechtold, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van D66.

Pechtold had tot medio 2017 Cultuur in zijn portefeuille voor D66. Op dit moment is hij voorzitter van de Kunstcommissie van de Tweede Kamer. De band die Pechtold met Drenthe heeft, komt doordat hij zijn eerste vier levensjaren in Emmen woonde.



Kunstgeschiedenis

Aan de universiteit in Leiden studeerde hij kunstgeschiedenis, met 17e-eeuwse schilderkunst als specialisatie. Voordat Pechtold de politiek in ging, was hij veilingmeester in Den Haag.



Pechtold: "Het Drents Museum is een verrassend museum dat betekenis heeft voor de provincie en dat weet te combineren met nationale en internationale allure", zegt hij. "Het is heel knap dat het museum die brug weet te slaan. Met mijn achtergrond als kunsthistoricus en vanuit mijn ervaring in het openbaar bestuur hoop ik te kunnen bijdragen in een adviserende rol."



'Cultuurhistorische kennis'

Han Noten, voorzitter van de Raad van Toezicht Drents Museum, is in zijn nopjes met het nieuwe lid. "Wij zijn zeer verheugd dat Alexander Pechtold deel gaat uitmaken van onze raad. Zijn enorme bestuurlijke ervaring en netwerk betekenen een belangrijke versterking."



Algemeen directeur Harry Tupan, deelt Notens enthousiasme. "‘De cultuurhistorische kennis van Alexander Pechtold en grote passie voor kunstnijverheid maken zijn komst in de Raad van Toezicht bijzonder welkom."