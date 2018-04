Deel dit artikel:











'Bezoekers moeten ook naar kleine musea, anders hebben die geen recht van bestaan' Canadese bevrijdingsklompen uit het Internationaal Klompenmuseum in Eelde (foto: Klompenmuseum Eelde)

ASSEN - De landelijke Raad voor Cultuur slaat alarm over de kleinere musea in ons land. Enkele grote musea hebben succes, krijgen nieuwe aanwinsten in hun collecties, en halen vele bezoekers extra binnen. Maar dat vertroebelt het beeld over de staat van de totale museumwereld.

De kleinere musea moeten namelijk vechten voor hun leven, zegt de Raad voor Cultuur. De voorzitter van het Platform Drentse Musea, Roger de Groot, beaamt dat. "Zolang ik voorzitter ben, al ruim vijf jaar, spreek ik mensen van veel kleine musea. Zij geven inderdaad aan dat het moeilijk is om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Ook het aantrekken van vrijwilligers is moeilijk. Zorgen voor vernieuwing kost geld en dat hebben die kleine musea vaak niet. Dat is een kwetsbaar punt, ook in Drenthe."



'Ondersteun kleine musea'

De Groot is ook burgemeester van de gemeente De Wolden. Volgens hem wordt er niet bezuinigd op kleine musea. "Ik vind het moeilijk om in te schatten voor de rest van de gemeenten, maar voor de De Wolden hebben we niet specifiek bezuinigd op cultuur voor kleine musea."



"Van provinciaal belang zijn de vijf grootste musea in Drenthe zoals het Drents Museum, het Gevangenismuseum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Die worden gesubsidieerd door de provincie. Wat ze wel hebben gezegd in een nieuwe cultuurnota is dat ze het belangrijk vinden om juist die kleine musea te kunnen ondersteunen. Die taak hebben ze het platform meegegeven. Maar niet in financiële zin, maar in ondersteunende zin", aldus De Groot.



Breed aanbod in Drenthe

Volgens De Groot moeten bezoekers ook vooral naar kleinere musea in onze provincie. "Anders hebben zij geen recht van bestaan. En de kleine musea in Drenthe zijn zeker de moeite waard. Daar kun je nog echt voor verrassingen komen te staan, wat daar te vinden is. We hebben bijvoorbeeld de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, een prachtig Internationaal Klompenmuseum in Eelde en we hebben het Cuby Museum in Grolloo. We hebben van alles in Drenthe. Je kunt nog verrast zijn wat je daar kunt vinden."