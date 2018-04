Verdachte van aanranding meisje is 22-jarige man uit Utrecht

EMMEN/UTRECHT - De verdachte man die een 15-jarig meisje zou hebben aangerand in de trein van Emmen naar Coevorden komt uit Utrecht.

De 22-jarige man heeft na de aanranding in de trein in zijn woonplaats Utrecht ook andere vrouwen aangerand, meldt Dagblad van het Noorden De man zit vast op verdenking van andere zedenzaken. Het OM Midden-Nederland laat aan de krant weten dat de man ook van andere zedendelicten wordt verdacht. "Het gaat om soortgelijke zaken in Utrecht. Dit is halverwege februari gebeurd."De man probeerde het meisje op 5 februari in de trein van Emmen naar Coevorden te zoenen en te betasten. Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak, omdat de identiteit van de man niet bekend was bij de politie Noord-Nederland. Dat resulteerde in zeven tips. Toen de identiteit van de man daarna bekend werd, bleek hij al in de gevangenis in Utrecht te zitten.