Miedema met Oranjedames naar Heerenveen Vivianne Miedema speelt op 12 juni in Heerenveen met de Oranjedames (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen voetbalt, als ze fit is, met het Nederlands vrouwenelftal op 12 juni in het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen tegen Slowakije. Het is het zevende duel in de strijd om kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

Het is de eerste keer dat de Oranje Leeuwinnen een wedstrijd in Heerenveen spelen. Het Abe Lenstra Stadion biedt bij deze wedstrijd plaats aan 24.000 toeschouwers. De voorverkoop begint volgende week.



Oranje won vorige week in Eindhoven met 7-0 van Noord-Ierland, onder meer dankzij een doelpunt van de Hoogeveense spits. Afgelopen dinsdag volgde een 2-0-zege in en tegen Ierland. Miedema kwam toen niet in actie, omdat ze geblesseerd was. Nederland heeft de leiding in groep 3 met 13 punten uit vijf duels. Slowakije pakte nog geen punt. Nederland won eerder in Senec met 5-0 van de Slowaakse vrouwen.



Vier dagen voor het duel in Heerenveen speelt Oranje eerst uit tegen Noord-Ierland. De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap. De vier beste nummers twee strijden in het najaar in een dubbele play off-ronde om het laatste WK-ticket.