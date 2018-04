Deel dit artikel:











Nieuwe versie kunstwerk De Ontmoeting verblijdt inwoners Ruinerwold De Ontmoeting 2.0 (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

RUINERWOLD - Kunstwerk De Ontmoeting is weer terug in Ruinerwold. Althans, een die op het origineel is gebaseerd. Het oorspronkelijke exemplaar werd vernield en gestolen. Omdat de inwoners het kunstwerk misten, werd versie 2.0 vandaag onthuld.

Het origineel werd gemaakt door de inmiddels overleden kunstenaar Ruud de Windt, uit Den Helder. Zijn zoon, Gijs, is verheugd met de onthulling. "Ik ben er erg blij mee en vind het een prachtige plek", zegt hij. De Ontmoeting is op dezelfde plaats gekomen, in het gehucht Blijdenstein.



Andere uitstraling

Het kunstwerk is niet precies hetzelfde. Het eerste was gemaakt van koper en de nieuwe van staal. "Daardoor heeft het een andere uitstraling. Maar dat het van ander materiaal en een andere kleur is gemaakt, betekent niet dat het beter of minder goed is dan de andere."



De Windt hoopt dat het kunstwerk nu langer zal blijven staan. De vorige werd geplaatst in 2003 en hield het vol tot 2017. "Hij had hier nog honderd jaar kunnen staan. Koper is duurzaam materiaal. Ik ga er vanuit dat mensen nu goed opletten en dat de jeugd het respect heeft om het niet te slopen."



Veel toeristen

Roelof Kloosters is dominee van de kerk die in de buurt staat. Hij loopt hier naar eigen zeggen elke dag langs. En ook hij is enthousiast over de nieuwe versie. "Ik ben blij dat hij weer uit de as herrezen is. Hopelijk blijft het dit keer lang plek houden. Er komen veel toeristen hier en het kunstwerk levert een prachtig plaatje op, met de kerk op de achtergrond."