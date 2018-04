'Girlsday' tegen tekort aan technisch personeel

RODEN - Solderen, programmeren en in de machinekamer werken: banen in de techniek zijn nog steeds veelal voor mannen. Om ook vrouwen te stimuleren om een technische baan of studie te kiezen, doen tien scholen in onze provincie mee aan de zogeheten Girlsday.

Zo bezochten negentien meiden van groep acht van basisschool de Eskampen uit Peize het bedrijf ENGIE Services Noord in Roden. Hier kregen zij de kans hun eigen lamp, die op zonne-energie werkt, in elkaar te zetten en leerden zij omgaan met het programmeren van robots.Het initiatief kwam bij Iris Oord vandaan en zij werkt al een aantal jaar bij ENGIE. Oord legde voor om ook jonge meiden kennis te laten maken met techniek. "Het is niet per se dat we meiden zoeken. We zoeken goed technisch personeel en dat kunnen meiden zijn, of dat kunnen jongens zijn. Maar we willen wel duidelijk maken dat meiden dezelfde route als jongens kunnen afleggen."Zelf werkte Oord vroeger al veel met haar handen. Ooit begon ze op zee. Door haar decaan werd zij gewezen op de Hogere Zeevaartschool. Het leek haar in eerste instantie erg leuk om stuurvrouw te worden, maar tijdens haar stage bleek dat niets voor haar. Uiteindelijk is zij afgestudeerd aan de werktuigbouwkundige kant en heeft zij gevaren als machinist.Volgens Oord wordt het tekort aan personeel in de technische sector steeds erger. "Je krijgt vergrijzing. Dus oude mensen gaan eruit, maar er is tegelijkertijd een tekort aan de onderkant. De jongens alleen kunnen dat niet opvangen. Er moeten meiden bij, want er dreigt echt een groot tekort aan personeel."Opmerkelijk is dat het aantal vrouwen met een technisch profiel op de havo of het vwo stijgt, maar het aantal meiden dat daadwerkelijk kiest voor een technische opleiding in het hoger onderwijs daalt. Nog geen vijf procent van de meiden behaalt een diploma van een technische opleiding.Ook verschilt de afstudeerrichting van vrouwen met een techniekdiploma van die van mannen: vrouwen kiezen vaker voor de kleding- en schoenenindustrie, vormgeving of audiovisuele kant.Op Girlsday maken 11.000 meiden van een leeftijd van 10 tot 15 jaar kennis met de techniek. Tien scholen in onze provincie doen mee aan deze actie van VHTO