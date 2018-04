Winnaar Drentse Duurzaamheidsprijs maakt van plastic afval nieuwe meubels

ASSEN - De duurzaamste onderneming van Drenthe? Dat is kantoormeubelmaker VEPA uit Hoogeveen. Vanmiddag kregen ze de prijs tijdens een evenement over duurzaamheid in het provinciehuis in Assen.

VEPA krijgt de prijs vanwege een tafel die gemaakt is van plastic afval uit de Amsterdamse grachten. Het Hoogeveense bedrijf kreeg de vraag of ze van afval meubels konden maken. VEPA zei meteen ja. Zich niet realiserend dat het minder eenvoudig is dan in eerste instantie werd gedacht. Maar het lukte. Er is een tafel gemaakt met bijbehorende stoelen.In het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe' vertelde directeur Janwillem de Kam eerder dat het project ontzettend veel aandacht heeft gekregen in heel Nederland. De Kam moet nu regelmatig uitleg geven over het maken van meubels van plastic afval.Vandaag kreeg hij de prijs van 'Duurzaamste onderneming van Drenthe' uit handen van gedeputeerde Tjisse Stelpstra. De Kam is trots. "Ik merk dat als je het enthousiasme te pakken hebt, dat je dan veel samen met je toeleveranciers uit de buurt kunt bereiken. En dan lukt het."Verschillende grote Nederlandse bedrijven melden zich inmiddels in Hoogeveen met de vraag of ze meubels kunnen maken van hun plastic afval. "Er zijn al bedrijven geweest met textielafval. Nationale Nederlanden wil dat wij ook wat maken van hun plastic afval. We zeggen gewoon ja en zien wel waar het schip strand."Dit jaar is er geen 'Willie Wortel' prijs uitgedeeld voor een idee dat revolutionair is. En da's jammer, zo vindt de organisatie van het duurzaamheidsevenement. Maar dat wil volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra nog niet dat er geen goede ideeën zijn. "Als je een prijs uitdeelt, dan moet er een subliem idee zijn. En die hebben we dit jaar niet gezien. We zijn afhankelijk van aanmeldingen elk jaar. En de winnaar zat er niet tussen."