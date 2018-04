Deel dit artikel:











Verdachte van Marktplaatsoplichting: Het ging zo makkelijk De Marktplaatsbende dupeerde bijna negentig mensen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 27-jarige man uit Donkerbroek is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist. De man was lid van een 'Marktplaatsbende' die bijna negentig mensen dupeerde. Daarnaast stonden of staan er meerdere zogenoemde ‘katvangers’ uit Assen en Smilde terecht.

De oplichting kwam aan het licht na meerdere klachten bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). De man uit Donkerbroek wordt er onder meer van verdacht tussen juli 2013 en januari 2014 via de internetsite Marktplaats tientallen mensen te hebben gedupeerd. Kopers maakten soms honderden euro’s naar hem over, maar kregen hun koop nooit te zien.



‘Ging zo makkelijk’

“Het ging zo makkelijk, dat ik er haast overmoedig van werd”, verklaarde de man in de Asser rechtbank. “Ik was één van de eersten die hiermee begon. Ik geloofde bijna zelf niet hoe makkelijk het ging. Ik vertelde het aan anderen en die gingen het ook doen.”



De man wil naar eigen zeggen schoon schip maken en bekende in de rechtbank alles. “Wat er toen gebeurd is, kan gewoon echt niet. Dat ging heel ver. Mensen zijn geslagen, bedreigd en gegijzeld, maar daar had ik niks mee te maken.”



Vorderingen

Naast de werkstraf van 240 uur, moet de man van het Openbaar Ministerie ook alle vorderingen die gedupeerden hebben ingediend terugbetalen. Dat gaat om duizenden euro’s. “Eigenlijk is een gevangenisstraf op zijn plaats, maar het gaat al jaren heel goed met de man”, lichtte de officier zijn strafeis toe. “Hij heeft werk, een relatie en een kind en zijn proceshouding was positief.”



Katvangers

Vandaag stonden ook verschillende ‘katvangers’ terecht, oftewel mensen die – vaak onder dwang - pinpassen aanschaffen en afgeven. Marktplaats-kopers storten geld op deze rekeningen, die inmiddels in het bezit zijn van anderen. Katvangers ontvangen vaak kleine bedragen voor het afstaan van de pinpassen en -codes.



‘Bang in elkaar geslagen te worden’

Het Openbaar Ministerie eiste hiervoor tegen een man uit Smilde een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur met een proeftijd van twee jaar. De man kreeg de vraag een rekening te openen en de bankpas af te staan. Om de man zo ver te krijgen werd onder meer een brievenbus in de brand gestoken. “Ik was bang dat ik in elkaar geslagen zou worden. Dit is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb er dan ook spijt van.”



Geen vaste woon- of verblijfplaats

Ook een 24-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats moest vandaag voorkomen. Deze zaak kon niet worden behandeld omdat de dagvaarding niet bij verdachte kon worden bezorgd. Een 22-jarige man uit Assen moet maandag voor de politierechter verschijnen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.