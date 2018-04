Djammen: Dampende sexy rock 'n roll van The Heavens Devils uit Assen

ASSEN - Ze doen de laatste jaren kalmpjes aan. Eigenlijk doodzonde, want ze hebben een aantal topjaren gekend: The Heavens Devils uit Assen.

We spelen geen hoempapa-muziek, het is rock 'n' roll. Baldar Römer

Nog een keer per jaar treden de rockers op in de Witte Bal in Assen en daar zijn in het voorjaar weer druk voor aan het repeteren.Tien tot vijftien jaar geleden was de band een begrip in de scène. Baldar Römer op de drums, zijn broer Boris Römer op bas, Peter Cats is de gitarist. Erwin Zijlstra, oftewel Z, beter bekend als de nachtburgemeester van Assen, verzorgt de vocalen.De band doet het inmiddels onder invloed van vrouw, kinderen en werk een beetje rustiger aan. "Het is een bewuste keuze geweest zoals het nu gaat", vertelt Boris. Zijn broer stemt daarmee in. "Op een gegeven moment wil het ook niet meer. Je kan er niet van leven. Muziek is gewoon prachtig, maar na een tijd is het ook klaar.""Ronkende versterkers, dampende muziek, gillende wijven en blote tieten…", zegt Cats. "Rock 'n roll is een way of live", vult Zijlstra hem aan. "Het is een soort oerinstinct was je in je hebt." De heren vinden optreden misschien wel het mooiste wat er is. "We knallen echt recht vooruit naar het publiek toe, het is één bonk energie wat we hebben", zegt Zijlstra. Met lichte weemoed denken ze terug aan de tijd dat ze veertig keer per jaar optraden."Pak alsjeblieft een gitaar en ga gewoon muziek maken", vindt Baldar. "Vergeet heel dat X-factor en al dat geouwehoer. Ga gewoon muziek maken, formeer een band en ga ervoor. Zo zijn wij uiteindelijk ook begonnen. We wilden gewoon de wereld veroveren. We waren jong en we wilden gitaarmuziek maken en we hebben gewoon een toptijd gehad", zegt Baldar. "Dat pakken ze ons nooit meer af."