De Wolden luidt noodklok: Afkeur PMD-verpakkingen gaat inwoner geld kosten

ZUIDWOLDE - Gemeente De Wolden gaat de inhoud van PMD-containers controleren. Ook wil de gemeente boetes uitdelen aan mensen die deze kliko misbruiken voor het dumpen van afval.

Wethouder Jan van 't Zand van Gemeentebelangen luidt de noodklok. "Bijna wekelijks worden vrachtwagens vol PMD (plastic, metalen en drank)-verpakkingen afgekeurd. In Emmen, waar PMD wordt verzameld en gekeurd, wordt regelmatig geconstateerd dat ons PMD zwaar vervuild is met verkeerd afval. Het gebeurt ons te vaak dat vrachten gedeeltelijk of volledig worden afgekeurd!"De materialen kunnen daardoor niet worden hergebruikt en dat kost de gemeente geld. Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal levert de gemeente gemiddeld 675 euro op. "In De Wolden moest er het afgelopen jaar juist geld bij, omdat het afgekeurde PMD-materiaal geen opbrengst had, maar als restafval verbrand moest worden. Dit moet stoppen: het heeft ons vorig jaar 150.000 euro gekost", aldus Van 't Zand."Er zit echt van alles in", geeft de wethouder aan. "Van huisvuil, gevulde verpakkingen, GFT, zand, stro, luiers, touwen, stofzuigerslangen, landbouwfolie, tot bijvoorbeeld medisch en chemisch afval. Vooral die laatste categorie is ontzettend fout en schadelijk. We hebben vorige week infuuszakken met allerlei toebehoren gevonden en ook jerrycans waar een bijtende chemische stof in heeft gezeten. Het gaat hier om medisch- en/of bedrijfsafval. Je maakt mij niet wijs dat mensen dit per ongeluk in hun PMD-container stoppen."Van 't Zand laat weten dat het de inwoners op den duur extra geld gaat kosten, doordat de gemeente het op termijn gaat doorbereken in de afvalstoffenheffing. Voor de korte termijn wordt onderzocht of de gemeente boetes uit kan delen aan inwoners."Boetes voor die inwoners, van wie achterhaald en bewezen kan worden dat zij hun PMD-container doelbewust gebruiken om ander materiaal te verwijderen. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om kosten van afgekeurde vrachten te verhalen en of er mogelijkheden zijn om milieuvergunningen van bedrijven in te trekken die via de PMD-container bedrijfsafval afvoeren. Hiervoor gaat de gemeente PMD-containers controleren op wat er in zit."In De Wolden zijn ongeveer 9.500 PMD-containers in gebruik. "Juist voor die grote groep mensen is het zuur; je bent goed bezig, helpt het milieu een handje en dat wordt in één klap, door een handjevol mensen, teniet gedaan”, verzucht wethouder Van ’t Zand.PMD bestaat uit plastic, drankkartons en blik. Maar er zijn veel uitzonderingen, die niet in deze container mogen. Kijk voor een overzicht op de website ' Doe mee met PMD '.