Gert-Jan Bosman in bloedvorm naar overwinning in Ardennen Gert-Jan Bosman wint tweede etappe Arden Challenge (foto: Arden Challenge)

WIELRENNEN - Gert-Jan Bosman heeft de tweede etappe van de Arden Challenge gewonnen. Gisteren werd hij tweede in de openingsrit van de vijfdaagse en daardoor mag hij morgen starten in de gele leiderstrui.

Geschreven door Karin Mulder

Op zijn Facebookpagina laat Bosman weten: "De ploeg heeft zoveel werk opgeknapt om mij fris te houden. Ik ben trots dat ze deze stappen nu al maken."



De etappe over 123 kilometer met start en finish in Rouvroy eindigde in een massasprint.



Hel van Groesbeek

Bosman, die uitkomt voor de Volker-Wessels Merckx-ploeg, steekt in een goede vorm. Zondag won hij ook al de Hel van Groesbeek. Een mountainbikewedstrijd over meer dan 100 kilometer.