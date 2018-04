Vernietigend rapport over postafhandeling in Emmen: 'Raad, organisatie en college mogen zich dit aanrekenen'

EMMEN - "Dit is een vernietigend rapport. De gemeenteraad, het college en de organisatie mogen dit zichzelf aanrekenen", zegt Carmen Hoogeveen (D66).

De commissie praatte vanavond in het gemeentehuis over het vernietigend rapport van de rekenkamercommissie (RKE). Die concludeerde twee maanden geleden dat de gemeente niet goed met de postafhandeling omgaat.Na een onderzoek stelt de RKE dat opnieuw de postafhandeling in de gemeente niet op orde is en burgers lang moeten wachten. De commissie vindt dat dit schadelijk is voor het vertrouwen dat burgers in de gemeente hebben. In 2012 concludeerde de RKE hetzelfde al.De raad riep het college in 2016 met een motie op om de postafhandeling te verbeteren. Dit was ook de intentie van het college, maar dat is niet gebeurd. De gemeenteraad verwijt zichzelf dat het niet scherp genoeg heeft gekeken of de postafhandeling verbeterd is."Ik ben wel geschrokken toen ik dit stuk las", zegt Jan Fonhof, van 50Plus. "Dat er zelfs een tweede onderzoek nodig is geweest. Dat er nog maar vier van de zeventien punten in het onderzoek op groen staan, is verontrustend. Al helemaal dat er een kennelijk een tweede onderzoek nodig is geweest."Hoogeveen vraagt zich af waarom de motie, die de raad dus in 2016 indiende en gelijk werd omarmd door het college, nu als afgehandeld beschouwd wordt, terwijl de postafhandeling nog verre van goed is."Er zijn destijds een aantal dingen in gang gezet", luidt het antwoord van wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) daarop. "Daarnaast kan ik er kort over antwoorden: Het kan en moet ook echt beter." De gemeente gaat hier werk van maken en in mei komt de postafhandeling opnieuw naar voren in de commissievergadering.