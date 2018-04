PvdA in Assen voelt zich gepasseerd: 'We vertegenwoordigen nog altijd een grote achterban'

ASSEN - De PvdA in Assen voelt zich zwaar gepasseerd in de keuze voor een coalitie zonder de partij. Fractievoorzitter Natasja Lubbers vindt het onterecht dat de PvdA erbuiten valt, terwijl ze nog altijd de tweede partij is in Assen.

Ook hebben volgens Lubbers de meeste partijen in gesprekken met de informateur de PvdA genoemd als collegepartij. "Er zijn grote programmatische overeenkomsten en bovendien zijn we jarenlang een betrouwbare coalitiepartner gebleken", sprak een verbitterde Lubbers.De PvdA-fractievoorzitter leverde de kritiek vanavond in de raad, waar het adviesverslag van informateur Gerben Huisman werd besproken. Zijn advies is een coalitie van ChristenUnie, Stadspartij PLOP, GroenLinks en VVD. Een samenstelling die recht doet, zo stelt Huisman, aan de verkiezingsuitslag. De coalitie bestaat zo uit winnaars (GroenLinks en VVD) en twee collegepartijen (CU en PLOP) die zich handhaven. Ook zijn er op inhoud minimale verschillen, volgens de informateur.De PvdA die van 6 naar 4 zetels zakte, valt daarmee voor het eerst buiten het college in de provinciehoofdstad. En dat valt zwaar bij de partij, die altijd in Assen in het college van B en W heeft gezeten. "Het wil er bij mij niet in, dat een tweede partij erbuiten staat, ook al hebben we verloren", betoogt Lubbers. "We vertegenwoordigen nog altijd een grote achterban."De ChristenUnie, die met 5 zetels de onderhandelingen als grootste partij aanvoert, kiest voor een college met een minimale meerderheid in de raad: 17 van de 33 zetels. "We willen vier wethouders en kiezen ook bewust voor een klein college om verder draagvlak in de raad te zoeken. De verschillen onderling zijn niet groot. Daarom kan dit. En we willen naar een nieuwe bestuursstijl met een programma op hoofdlijnen", aldus Bert Wienen, fractievoorzitter van de ChristenUnie. "Het is niet de meest makkelijke route, maar wel de meest wenselijke."De vier beoogde collegepartijen willen naar een visie op hoofdlijnen, met inspraak van alle andere raadspartijen en van inwoners, via een zogeheten stadsdialoog. "Op 17 mei moet het nieuwe college geïnstalleerd worden", stelt Wienen. "Maar inzet is samenwerking met alle partijen in de raad, want we willen naar een nieuwe politieke cultuur."Maar D66, dat ook in het vorige college zat, heeft moeite en vooral zorgen over de krappe coalitiekeuze. Niet meer dan vier wethouders, alleen vanwege het geld, vindt D66-fractievoorzitter Remi Moes geen steekhoudend argument. "Wethouders zijn ook een soort ambassadeurs voor Assen, wat ook weer geld op kan leveren."Verder wijst Moes op grote klussen die eraan komen, als de Omgevingsvisie en aanpak van de binnenstad, waardoor vijf wethouders geen overbodige luxe is. Assen heeft er nu vier. De ChristenUnie vindt meer dan vier juist niet nodig, omdat grote klussen, zoals de FlorijnAs, bijna klaar zijn.50PLUS vindt de coalitiekeuze ook een teleurstelling. Vooral voor de ouderen die hun stem hebben laten horen, stelt voorman Clemens Otto. "Een coalitie van winnaars? GroenLinks wint er 3 en komt op 4. Maar wij komen van 0 op 3, dat is niet niks. De ouderen worden hiermee in de coalitie weer vergeten."Op 26 april praat de raad van Assen verder over de visie die er dan moet liggen over thema's als sociaal Assen, Duurzaam Assen en Ondernemend Assen. Informateur Gerben Huisman , die namens de ChristenUnie was aangesteld, gaat nu verder de gesprekken in met de vier beoogde partijen als formateur.De beoogd wethouders in Assen zijn Harmke Vlieg (CU), Gea Smith (GroenLinks), Janna Booij (PLOP) en Roald Leemrijse (VVD).