Toolbox Emmen in nood: 'We hebben nog anderhalve week'

EMMEN - Toolbox Emmen zit in financieel zwaar weer. Toolbox is gevestigd in de oude dierentuin, het Rensenpark, en biedt werkplekken aan makers in de breedste zin van het woord.

De plek is ingericht met de bedoeling om mensen die langdurig thuiszitten weer aan het werk te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Op dit moment heeft Toolbox zestig deelnemers.Pals maakte daarom met de gemeente Emmen zogeheten 'social impact'-afspraken voor 2017.Normaal gesproken geeft een gemeente bijvoorbeeld een subsidie, waarbij vooraf duidelijk is wat er met dat geld gedaan wordt. Bij een zogeheten Social Impact Bond klopt een sociaal ondernemer aan bij de gemeente met een plan dat wordt gefinancierd door investeerders. Als blijkt dat het plan succesvol is en een sociaal probleem wordt aangepakt, dan krijgt de ondernemer en investeerder een deel van de 'winst' uitbetaald.Maar nu is het geld op, zegt Pals die vanavond in sprak bij de commissievergadering in het gemeentehuis. "We hebben nog anderhalve week."Pals was bezig met de gemeente voor het maken van nieuwe afspraken, maar mondelinge toezeggingen zijn op het laatste moment ingetrokken. "We kregen dit donderdag te horen, we zijn kwaad en lamgeslagen. Het overstappen op traditionele manieren van financiering, zoals re-integratie of pgb, duurt vier maanden."De toezeggingen die gedaan zijn door de gemeente, liggen volgens de initiatiefnemer op een bedrag van 100.000 euro. "Dit is nu 50.000 euro", aldus Pals. "Dat is tien tot twintig procent van de besparing op uitkeringen die wij jaarlijks maken.""Na zeven maanden praten is het geld op. Ons is altijd het beeld geschetst dat de mondelinge afspraken stand zouden houden", aldus een geëmotioneerde initiatiefnemer.Carmen Hoogeveen van D66 vroeg zich af of de gemeente nu niet een knelpuntenpotje heeft om Toolbox te helpen. "We vinden het allemaal een geweldig initiatief en willen andere manieren van financiering."Wethouder Robert Kleine antwoordde hier vervolgens op dat hij niet wist of er zo'n potje is. Morgen gaan wethouders Jisse Otter en Robert Kleine bij Pals langs. "De insteek van dat gesprek morgen is bedoeld om te kijken waar de verschillen van inzicht in zijn gekomen", aldus Kleine. "Wij vinden Toolbox ook een goed initiatief. We vinden het jammer dat dit zulke gevoelens oproept bij meneer Pals."