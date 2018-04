Deel dit artikel:











De zoektocht naar een Canadese soldaat die zijn naam in een boom schreef De initialen in de boom (foto: Lydia Tuijnman/RTV Drenthe)

EELDE - Journalist Ernst Arbouw vindt in een stukje bos aan de rand van Eelde een boom met een tekst erin gekerfd: H.W.R. Toronto, Canada. De woorden, op ooghoogte aangebracht in de bast van een beukenboom, laten hem niet meer los.

Geschreven door Lydia Tuijnman

De Canadese veteranenorganisatie kan hem niet verder helpen. Maar in de database van de Gemenebest Oorlogsgraven Commissie vindt hij een match: dezelfde initialen, dezelfde plaats, dezelfde nationaliteit. Het blijkt te gaan om ene Harold Wilbert Roszell.



"Ik zat te happen naar adem toen die naam op mijn scherm verscheen", zegt Arbouw. Maar dat 'zijn' H.W.R. in dit oorlogsgraven archief staat opgetekend, betekent ook dat de hoop dat H.W.R. nog zou leven, de bodem is ingeslagen. "Je wekt iemand tot leven die op hetzelfde moment gestorven blijkt", zegt Arbouw spijtig.



Het vinden van Harold Wilbert Roszell is niet het einde, maar juist het begin van een zoektocht die Arbouw via verschillende plaatsen in Nederland uiteindelijk naar Canada voert. Hij spreekt daar met veteranen en historici en ontmoet familieleden van Roszell en diens kameraad John Tuckey.



Zeven soldaten met initialen H.W.R

Ook Tuckey kerfde zijn naam in een boom in Eelde, vlakbij de boom met Harolds' inscriptie. De mannen blijken lid van hetzelfde legeronderdeel te zijn geweest en zijn tegelijkertijd gesneuveld. Voor Arbouw, die de tweede inscriptie pas maanden later vond, de definitieve bevestiging dat hij de juiste H.W.R uit de archieven heeft geplukt. "In totaal vond ik wereldwijd zeven Canadese soldaten met de initialen H.W.R. Slechts één van hen diende tijdens de bevrijding bij Eelde, samen met John Tuckey."



Sneuvelen

Arbouw doet een beroep op het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en schrijft een boek over zijn zoektocht naar Harold Roszell. Een jongen die zo graag in het bevrijdingsleger wilde dat hij zonder zijn vaders toestemming dienst nam. Tot twee keer toe haalde zijn vader hem onder dwang naar huis. De derde keer liet hij hem gaan. Harold trok met de geallieerden door Frankrijk, België en Nederland om uiteindelijk vlak voor het einde van de oorlog te sneuvelen bij de bevrijding van Groningen op 16 april 1945. Hij was 21 jaar.



Het boek van Ernst Arbouw over zijn zoektocht heet H.W.R. was hier en komt naar verwachting in september uit bij uitgeverij Ambo Anthos.'



Op zondag 15 april vertelt Arbouw zijn verhaal in Drenthe Toen, het radioprogramma van RTV Drenthe over de geschiedenis van onze provincie, tussen 14 en 15 uur.