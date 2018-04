Raad Borger-Odoorn ziet risico’s bij verzelfstandiging zwembaden

EXLOO - De raadsfracties in Borger-Odoorn willen meer duidelijkheid over de risico’s die kleven aan de verzelfstandiging van de buitenbaden. De politiek in Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat de drie baden open blijven, maar vraagt zich af of er voldoende zekerheden zijn ingebouwd in het voorstel.

Het plan is om de zwembaden in Nieuw-Buinen en Exloo te laten opgaan in een overheids BV, waarbij het al door het dorp gerunde De Zwaoi in Valthermond later ook aanhaakt. Het samen optrekken van de zwembaden moet leiden tot een betere exploitatie, onder andere door gezamenlijke inkoop en het delen van expertise.De gemeenteraad heeft op zich geen moeite met het verzelfstandigen van de baden, maar dan moeten er wel voldoende zekerheden zijn dat De Leewal in Exloo en De Buiner Streng in Nieuw-Buinen het hoofd boven water kunnen houden.Gemeentebelangen had vanavond de minste bedenkingen en sprak van een ‘goed onderbouwd voorstel’, waarbij de gemeente tien jaar garant staat voor eventuele exploitatietekorten.Het meest kritisch was GroenLinks, dat terug is in de raad. Fractievoorzitter Pieter de Groot hamerde op een goede startreserve, zodat de zwembaden tegenvallers kunnen opvangen. Jenine Bijker van de PvdA vroeg zich af waar het verwachte efficiencyvoordeel van 20 procent op is gebaseerd.Wethouder Frits Alberts beloofde de raad dat het college met een aanvullende notitie komt om tegemoet te komen aan de vele vragen vanuit de raad. Het is daardoor onduidelijk wanneer het formele besluit valt over de privatisering van de zwembaden.