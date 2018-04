Deel dit artikel:











Gemeenteraad Midden-Drenthe eerste in provincie met 'verzilverlening' Het gemeentehuis van Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - De gemeenteraad in Beilen heeft vanavond ingestemd met het plan om de zogenaamde 'verzilverlening' te gaan verstrekken. Met de lening kunnen ouderen hun huis aanpassen zodat ze er tot op hoge leeftijd in kunnen blijven wonen.

Geschreven door Josien Feitsma

Midden-Drenthe is landelijk de tweede gemeente die dit plan uitvoert. Oorspronkelijk is dit een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. In de gemeente Wijdemeren in Noord-Holland zijn ze er twee weken geleden mee begonnen. Daar zijn de eerste aanvragen al binnen.



Belangrijk

"Als gemeente vinden we het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daar hebben we de afgelopen jaren stevig op ingezet. We zien bijvoorbeeld dat ouderen die netjes hun hypotheek hebben afgelost, maar weinig inkomen hebben en wel willen verbouwen, dat niet kunnen doen," legt Wethouder Bouwman uit.



Blijverslening

De verzilverlening is een opvolger van het voorstel van de eerdere blijverslening, dat niet voldeed. "Wat we zagen is dat die lening landelijk bijna niet werd verstrekt. Het probleem van die lening was namelijk dat mensen die geïnteresseerd waren een goed inkomen moesten hebben. Bij deze lening komen ook mensen die dat niet hebben, maar bijvoorbeeld hun geld in stenen hebben zitten, in aanmerking," vertelt Bouwman.



Nabestaanden betalen

Ouderen die de lening aanvragen hoeven die niet af te lossen of daar rente over te betalen. Na het overlijden wordt de lening afgelost uit de verkoopopbrengst van het huis. Om grote problemen te voorkomen legt wethouder Bouwman uit dat de gemeente ook gaat kijken naar de woningwaarde van het huis waarop de lening wordt aangevraagd. "In dat geval blijft er voor nabestaanden ook minder over, maar is het niet zo dat ze met schulden worden opgezadeld."



Experiment

In totaal stelt de gemeente eerst €300.000 beschikbaar voor leningen. Hiervoor kunnen minimaal 7 leningen worden verstrekt. Indien het budget volledig benut is, zal hierover een nieuw voorstel volgen.