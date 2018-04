Richard uit Hoogeveen (32) weer terecht [update]

HOOGEVEEN - De 32-jarige Richard uit Hoogeveen die sinds 6 april werd vermist, is terecht. Volgens de vermiste man berust het allemaal op een misverstand, meldt hij op Facebook. Hij had zijn telefoon niet bij zich.

"Er is niks aan de hand, had mijn telefoon niet bij mij, vandaar geen reactie bij iedereen. Heb hem net opgehaald, maar is verder niets", laat hij op Facebook weten.Vorige week vrijdag ging Richard naar een feest in Noordscheschut. Hierna fietste hij terug met een vriend, aan wie hij vertelde dat hij nog even naar een kameraad ging. Hij vertelde niet wie dat was. Sindsdien ontbrak elk spoor van de Hoogevener. Dat zei een vriendin van Richard vanavond tegen RTV Drenthe.Een neef meldde dinsdag zijn vermissing bij de politie.