Deel dit artikel:











OV-bureau: Drenten en Groningers reizen meer en groener met de bus Drenten en Groningers reizen volgens het OV-bureau meer en vooral schoner (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Steeds meer reizigers maken gebruiken van het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen. De reizigers zijn goed te spreken over de kwaliteit ervan, blijkt uit cijfers van het OV-bureau Groningen Drenthe.

De busritten worden volgens het OV-bureau steeds 'groener' en vermindert de uitstoot van CO2 per kilometer. Vorig jaar maakten alle busreizigers in Groningen en Drenthe meer dan 26,5 miljoen busritten, goed voor 300 miljoen kilometer. Dat is een groei van 8,2 procent ten opzichte van 2016. De groei is vooral zichtbaar in de Qliner en Q-link.



Schonere bussen

De uitstoot van CO2 is met 8,9 procent verlaagd ten opzichte van een jaar eerder. De doelstelling van 2 procent minder CO2-uitstoot per reizigerskilometer werd daarmee ruimschoots overtroffen, meldt het OV-bureau.



"Deze goede score komt door het inzetten van schonere bussen. Daarnaast loopt er een proef met diesel met minder CO2-uitstoot in vier Qliners van Arriva Touring. Ook de toename van het aantal reizigerskilometers beïnvloedt het cijfer positief", aldus het OV-bureau.



Ruime voldoendes

Reizigers waarderen de bussen in Drenthe en Groningen met ruime voldoendes. De stads- en streeklijnen en de Qliners 304 en 314 krijgen een 7.7. De overige Qliners en de Q-link-lijnen scoren respectievelijk een 7.8 en een 7.6. "Het totaalbeeld is positief en de reiziger waardeert in beide provincies het OV met een cijfer dat boven het landelijk gemiddelde van 7.6 ligt."



2,3 miljoen euro winst

Het OV-bureau meldt verder dat de winst van het bureau vorig jaar uit kwam op 2,3 miljoen euro op een omzet van ruim 110 miljoen euro. Die winst is te danken aan de toename van de reizigersinkomsten en lagere kosten dan begroot. "Met dit resultaat wordt de dienstverlening aan de reiziger in 2019 verder verbeterd", belooft OV-bureau Groningen Drenthe.