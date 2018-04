Deel dit artikel:











Uitslagen inhaalduels zondagvoetbal: Hoogeveen onderuit, Beilen verhoogt druk op VKW, periodetitel WKE'16 Bekijk hier alle uitslagen van het zondagvoetbal

VOETBAL - Vanavond stonden er in een aantal inhaalduels in het zondagvoetbal op het programma. De grootste verrassing kwam uit de 1e klasse F: Hoogeveen ging onderuit bij Bergum en staat nu in verliespunten twee punten achter koploper Alcides.

Aanstaande zondag mag Hoogeveen niet verliezen in Meppel, anders komt de titel voor de geel-zwarten wel heel dichtbij.



Vijf punten verschil

Alcides staat na 21 van de 26 duels op 49 punten. Hoogeveen heeft 5 punten minder én een duel minder gespeeld.



Beilen, Annen, Gieten

In de 2e klasse L blijft Beilen in het spoor van koploper VKW door op eigen veld te winnen van Raptim (4-0) en in de 3e klasse B ging Annen koploper ASVB weer voorbij in de stand. ASVB verloor bij ZNC, terwijl Annen met 4-0 won bij ZFC Zuidlaren. In de 3e klasse C bleef Gieten voor de vijfde keer op rij ongeslagen (1-1 tegen SVV'04). In de 4e klasse D maakten de nummers 1 en 2 geen fout.



Periodetitel WKE'16

WKE'16 won, door een 4-0 zege bij DSC'65, de 1e periodetitel. In de stand van de 4e klasse D blijft de club uit Emmen vanzelfsprekend ook koploper, maar omdat ook achtervolger Titan won (met 2-0 bij Weiteveense Boys) is de titelrace nog lang niet beslist.



Hieronder alle uitslagen van vanavond:



1e klasse F

Bergum - Hoogeveen 1-0



stand:

1. Alcides 21-49

2. Hoogeveen 20-44



2e klasse L

Olyphia - Zuidwolde 3-1

Beilen - Raptim 4-0



stand:

1. VKW 18-42

2. Beilen 17-36

3. Dedemsvaart 19-36



3e klasse B

Zuidlaren - Annen 0-4

ZNC - ASVB 3-2

Siddeburen - HSC 1-1



stand:

1. Annen 19-44

2. ASVB 17-43



3e klasse C

EMMS - Ter Apel'96

Twedo - CEC 2-0

Weerdinge - Dalen 0-4

Dalfsen - HODO 5-0

Gieten - SVV'04 1-1



3e klasse D

Trinitas - Havelte 1-1



4e klasse B

Donkerbroek - TLC 0-1



4e klasse C

PJC - Sellingen 0-1

Pekelder Boys - Bellingwolde 2-2

Gieterveen - MOVV 6-2

FVV - Alteveer 7-1



4e klasse D

Weiteveense Boys - Titan 0-2

EHS'85 - HOC 2-0

DSC'65 - WKE'16 0-4

Zwartemeerse Boys - Witteveense Boys 2-2

Bargeres - Protos 1-0

Valther Boys - Sweel 1-0



stand:

1. WKE'16 17-45

2. Titan 15-37



4e klasse E

Ruinen - De Blesse 1-3

Pesse - BEW 4-0



5e klasse E

Nieuweschans - Farmsum 3-0

Veelerveen - Oldambtster Boys 4-0

WEO - BNC 0-1

THOS - Meeden 1-1