Deel dit artikel:











Collegesamenstelling Midden-Drenthe had niemands voorkeur PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen wordt de samenstelling van de nieuwe raad Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

BEILEN - Het was vanavond voor de partijen in de gemeenteraad geen geheim: niemand had de collegesamenstelling van de PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen als eerste voorkeur. Toch stemde de gemeenteraad in met het advies van de informateur, waarmee de eerste fase van de coalitievorming is afgerond.

Geschreven door Josien Feitsma

"We hebben de afgelopen jaren prettig samengewerkt met de ChristenUnie, GroenLinks en met het CDA. Een samenstelling van deze partijen had dan ook onze voorkeur", legt Joop Kramer van de PvdA uit. Ook Anique Snijders van de VVD was liever voor een andere samenstelling gegaan: eentje met een drie-partijencoalitie.



Kritiek

De informateur adviseert om alle vier de partijen een wethouder toe te bedelen en dat leidde bij sommige partijen tot kritiek. "Een vierde wethouder is niet alleen erg duur, het kan ook betekenen dat de taken van de burgemeester worden weggenomen, terwijl we zo'n goede kracht graag inzetten", aldus Rudie Weima van GroenLinks.



Klimaat

Ook D66 had inhoudelijke bedenkingen. Onder andere wat betreft de aandacht voor Jeugdzorg en Duurzaamheid. "Wij maken ons zorgen over het klimaat. Zonder ChristenUnie, D66 en GroenLinks in een college lijkt die verantwoordelijkheid vrijwel alleen op de schouders van PvdA te komen te liggen. We weten dat het CDA, de VVD en Gemeentebelangen de landbouw en akkerbouw sterk vertegenwoordigen en dat kan wel eens bijten met de belangen van de natuur", zegt Harma van der Roest van D66.



Ondanks de tegenstellingen waren alle partijen het wel eens dat deze samenstelling een breed draagvlak heeft en dat het in lijn ligt met de verkiezingsuitslag. Wietze van der Zwaag, informateur, zal ook de functie van formateur gaan vervullen.