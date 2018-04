Deel dit artikel:











Freeriders TT Festival moeten 600 euro aftikken voor raamverkoop Kroegen die in Assen gratis meeliften op TT-feest moeten 600 euro betalen voor raamverkoop (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het komende TT Festival is het in Assen afgelopen met kroegbazen die 'voor niks een graantje meepikken' van wat andere horecaondernemers in het feest steken. Ze moeten in de TT-week 600 euro aftikken voor raamverkoop.

Geschreven door Margriet Benak

De gemeente Assen komt met de heffing tegemoet aan klachten van de groep horecaondernemers die sinds drie jaar flink investeren in het TT Festival, door zelf de exploitatie van vijf vermaakpleinen voor hun rekening te nemen. Ze betalen de muziekpodia en ander feestvermaak, en mogen daar ook biercaroussels neerzetten.



Steken nek uit

"Ondernemers steken hun nek financieel flink uit, om het TT Festival te laten slagen. Dat blijft een risico, want het weer kan ook zomaar flink tegenzitten. Dan heb je wel flinke uitgaven, maar tegenvallende inkomsten. Dan is het heel vervelend dat de buurman, die aan niets meebetaalt, zijn raam even uit de sponning in zijn zaak haalt, om er vervolgens drank door te verkopen en dan ook nog 25 eurocent beneden de prijs", stelt wethouder Ruud Wiersema.



Lusten en lasten

Volgens Wiersema keert de klacht jaarlijks terug bij de evaluatie van het TT Festival, dat nu vooral door een paar horecaondernemers getrokken wordt. "De individuele ondernemer die denkt gratis mee te kunnen profiteren, de zogeheten freeriders, daar willen we dus vanaf. De 600 euro die ze komend festival moeten betalen, gaat in de pot voor het TT Festival. En zo krijg je wat meer schouders, voor niet alleen de lusten, maar ook de lasten", aldus Wiersema.



Wiersema verwacht er weinig weerstand tegen. "De maatregel is een tijdje geleden al aangekondigd binnen de Asser horeca, en ik heb nog geen wanklank gehoord."