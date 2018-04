Omwonenden Pottendijk Nieuw-Weerdinge worden volgende week geïnformeerd over windmolens

EMMEN - Omwonenden van Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge worden maandagavond geïnformeerd over het windmolenplan van akkerbouwer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht.

Deddens kwam in januari met een plan om zes tot acht windmolens neer te zetten aan de Pottendijk, met een maximale hoogte van 149 meter. Dit in combinatie met zonne-energie.Inwoners die tot twee kilometer van de plek af wonen, kunnen maandagavond vanaf half acht in MFC De Badde in Nieuw-Weerdinge terecht voor informatie over het type windmolens, de afmetingen en de hoogte daarvan. Ook krijgen zij informatie over geluid en eventuele slagschaduw. De informatieavond is op poten gezet door Deddens en zijn adviseur Wim Stapel. Later volgen er meerdere informatieavonden.De gemeente Emmen heeft medewerking toegezegd aan het plan van Deddens. De opgave van 50,5 MegaWatt die voor Pottendijk gehaald moet worden, wordt niet gehaald met het plan van Deddens. Er zijn nog andere ontwikkelaars in het gebied nodig om de doelstelling te behalen.Daarvoor zijn ontwikkelaars Raedthuys en Yard nog in beeld. Onlangs voerden Deddens nog een gesprek met hen. Raedthuys en Yard wilden weten hoe Deddens denkt rendabele molens neer te kunnen zetten van 149 meter hoog.Raedthuys en Yard denken dat molens onder de 150 meter hoog, met de huidige ontwikkelingen op windmolengebied, niet rendabel zijn. De molens in Emmen mogen niet hoger dan 150 meter, tenzij omwonenden het daarmee eens zijn.In oktober vorig jaar liepen de gesprekken met omwonenden en de ontwikkelaars daarop stuk. Raedthuys en Yard beraden zich momenteel op een tweede gesprek met Deddens en Stapel.In totaal ligt er voor Emmen een doelstelling van 95,5 MegaWatt voor drie locaties. Naast locatie Pottendijk is het de bedoeling dat er molens komen langs de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 bij Westenesch.