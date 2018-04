Deel dit artikel:











Sporting wint zonder Dost, maar ligt uit Europacup Spelmoment uit Sporting Portugal - Atletico Madrid. De Spaanse club verloor, maar bereikte wel de laatste 4 (foto:EPA/MIGUEL A. LOPES)

VOETBAL - Sporting Portugal heeft zich niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. De Portugese club won weliswaar op eigen veld van Atlético Madrid, maar de 1-0 zege was niet genoeg om de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen.

Sporting bleek ook zonder de geschorste Bas Dost gevaarlijk met kopballen. Zo zeilde de kopbal van Acuna rakelings over en kon Oblak maar net de kopbal van Coates uit een corner keren. Montero, die Dost verving, scoorde wel met het hoofd.



Atlético, dat voor rust niets had laten zien, was via Torres dicht bij de 1-1 (schot geblokt) en goalgetter Griezmann miste twee keer oog-in-oog met keeper Patricio. Sporting drong in de slotfase nog wel aan, maar de 2-0 om een verlenging af te dwingen kwam er niet.



Halve finalisten

Arsenal, Red Bull Salzburg, Olympique Marseille en dus Atlético Madrid plaatsten zich voor de halve finales van de Europa League