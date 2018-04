Deel dit artikel:











Zwartgemaakte Zuidlaarder verzetsheld verdient eerherstel

ZUIDLAREN - Hoogezandster Goff Miedema schreef het boek: 'Onderduiken in een broeinest van verzet', over de jaren 1940-1945 op Dennenoord, het psychiatrisch ziekenhuis in Zuidlaren.

Op het terrein werden tijdens de bezetting onderduikers gehuisvest en er vonden allerlei verzetsactiviteiten plaats. Het terrein was vergeven van de Duitsers, en dat leverde levensgevaarlijke situaties op.



Er waren meer kopstukken in het verzetswerk op Dennenoord zoals Taeke de Jong (verpleger) en Arnold van Weringh (smidsknecht). Zij werden na de oorlog erkend voor hun verzetswerk. Arnold van Weringh ontving in 1976 zelfs de Yad Vashem-onderscheiding.



Geen erkenning

Zij komen allen aan bod in het boek van Miedema, maar een speciale rol is weggelegd voor de familie Ten Haaf. Erkenning voor hen bleef uit na de bevrijding. Het gezin werd met de nek aangekeken. Goff Miedema zocht uit waarom. En hij pleit anno 2018 alsnog voor eerherstel.



'Onderduiken in een broeinest van verzet' wordt vanmiddag gepresenteerd in de Kandelaarkerk in Zuidlaren.



Meer over de familie Ten Haaf op zondag 22 april in Drenthe Toen, ons geschiedenisprogramma op Radio Drenthe, tussen twee en drie uur.