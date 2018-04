Olieconcerns willen vergoeding voor stilleggen gaswinning

ASSEN - Olieconcerns Shell en Exxon willen een vergoeding voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd.Door het stilleggen van de gaswinning blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de grond. Shell en Exxon zijn aandeelhouders van de NAM in Assen, het bedrijf dat al jarenlang naar gas boort in Groningen.Minister Wiebes van Economische Zaken is in gesprek met de olieconcerns over eventuele compensatie. Daarnaast wil de minister dat Shell en Exxon gewoon meebetalen aan het versterken van de huizen in Groningen, ook nu de gaskraan dichtgaat.