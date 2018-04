Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 13 april In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor racen met waterstofauto's (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Radiografisch bestuurbare waterstofauto's nemen het vandaag tegen elkaar op in de TT Hall in Assen. En de Drentse kippen mogen na de ophokplicht weer naar buiten! Verder gaat de gemeente De Wolden de inhoud van de oranje kliko controleren. Wie de mist in gaat, krijgt een boete.