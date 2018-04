Werkervaringsproject Naobers in Borger-Odoorn viert eerste succes

BORGER - Een half jaar na de start van het werkervaringsproject Naobers in Borger-Odoorn heeft de eerste van de acht deelnemers betaald werk gekregen.

Monique Starke had drie jaar lang geen baan, maar mag nu als administratief medewerker aan de slag bij het sociaal team in Borger.Starke kreeg daarom vanmorgen een bloemetje van wethouder Frits Alberts en van Lammie Polling van het sociale team. Vorig jaar oktober ging Naobers van start. Werkloze mensen kunnen werkervaring opdoen, studeren en krijgen intensieve begeleiding. En ze krijgen ook nog 125 euro per maand bovenop de uitkering. Doel is om ze aan vast werk te helpen.Starke werkte eerder in de zorg, maar raakte in de ziektewet omdat ze het lichamelijk te zwaar vond. “Uiteindelijk kwam ik in de bijstand en heb ik drie jaar thuis gezeten. Ik ging wel vrijwilligerswerk doen en via een kennis kwam ik in aanraking met het sociale team en met dit project”, vertelt de inwoonster van Borger.Starke ging ondersteunend werk doen en ontdekte dat ze administratieve taken erg leuk vindt. En nu heeft ze dus een jaarcontract gekregen. “Ik ben er superblij mee. Het is heerlijk om weer mee te draaien in de maatschappij, om er weer bij te horen.”Wethouder Alberts zegt ‘apetrots’ te zijn op de deelnemers en het project. “Het sociale team geeft nu het goede voorbeeld door deze deelnemer een baan aan te bieden. Ik hoop dat meer werkgevers dit voorbeeld volgen. Het zijn zeer gemotiveerde mensen die goed begeleid worden. We gaan kijken of we die begeleiding kunnen uitbreiden richting werkgevers."