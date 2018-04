Stelling: Ik wil niet zonder alcohol

ASSEN - Lekker een paar biertjes of wijntjes drinken in de zon op het terras. Een gezellige gewoonte misschien, maar niet echt gezond.

Want wie gezond wil blijven, moet hooguit vijf à zes glazen wijn of bier per week drinken. Als je meer drinkt, verhoog je het risico op hart- en vaatziekten.Dat blijkt uit een groot onderzoek van medisch vakblad The Lancet. Voor de studie werden de gegevens van bijna 600.000 alcoholdrinkers naast elkaar gelegd.De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde al langer helemaal geen alcohol te drinken of hooguit één glas per dag. In andere landen ligt die grens overigens veel hoger.Gezond is het dus niet. Maar wilt u een leven zonder alcohol?