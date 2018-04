Deel dit artikel:











Studenten strijden om titel bij NK waterstofracen Een van de deelnemende teams (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - In de TT Hall in Assen wordt vandaag het NK Waterstofracen gehouden. Het toernooi is georganiseerd door het Drenthe College en er doen drie teams van de school aan mee.

Tijdens het kampioenschap gaan de teams met elkaar de strijd aan met radiografische waterstofauto's. Doel is om in zes uur zoveel mogelijk kilometers op waterstof af te leggen met zo min mogelijk verbruik.



Duurzaamheid

"Het is ontstaan vanuit de gedachte van duurzaamheid", zegt docent Edwin Kemper. "We willen de leerlingen in aanraking laten komen met alternatieve brandstoffen. En zo hebben we dit kampioenschap bedacht. De studenten rijden met radiografische schaalmodellen, maar de techniek is te vergelijken met echte waterstofauto's."



"We hebben zelf een waterstofinbouw op de auto gemaakt", zegt een van de studenten. "De waterstof zorgt voor een reactie waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Met die elektriciteit wordt een batterij opgeladen, waardoor de auto kan doorrijden. De auto heeft een elektromotor. Dit is een leuke manier om meer te leren over waterstoftechniek."



De winnaar van het NK mag naar het WK in Duitsland.