Rijdende Popschool blijft uitbreiden in Drenthe

ASSEN - Het gaat goed met de Rijdende Popschool in onze provincie.

Gisteren is er met Aalden weer een nieuwe locatie toegevoegd aan de lijst van plekken die de muziekbus in Drenthe bezoekt. Binnenkort volgt Smilde en er zijn gesprekken met de gemeente Emmen, om ook daar in een aantal dorpen te beginnen.De Rijdende Popschool rijdt met een busje vol instrumenten dorpen af en verzorgt op die manier muziekonderwijs voor kinderen.Het initiatief van oprichter Niels Steenstra is ook actief in de provincie Groningen. Maar daar is het voortbestaan nu in gevaar , omdat de provincie niet van plan is subsidie te verstrekken.In Drenthe ligt dat anders, omdat de provincie een opstartsubsidie van duizend euro per dorp geeft. Ook komt er geld uit de zogenoemde 'leefbaarheidspot' van de verschillende gemeenten, zo legt Steenstra uit. De subsidies zijn hard nodig om de Rijdende Popschool te laten voortbestaan.In Drenthe is de Rijdende Popschool inmiddels in veel dorpen actief, onlangs viel nog wel de locatie Nieuw-Balinge af.