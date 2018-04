Deel dit artikel:











Man uit Elim krijgt werkstraf voor wapenbezit en kweken van hennep Werkstraf voor hennep en wapenbezit (foto: RTV Drenthe)

ELIM/ASSEN - Een 31-jarige man uit Elim is door de rechter in Assen veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Hij runde een hennepkwekerij en was in het bezit van verboden wapens.

De zaak kwam aan het rollen nadat een getuige de politie in 2015 tipte over het wapenbezit van de Elimmer. Toen hij werd ondervraagd bekende de man een gaspistool, een kogelgeweer en een boksbeugel te hebben.



Hij gaf ook toe een hennepkwekerij te runnen. De politie vond in een schuur bij zijn huis een kwekerij met 262 planten. De man gaf aan de kwekerij te zijn gestart omdat hij schulden had



De Elimmer moet de winst van de kwekerij, ruim 5.000 euro, afstaan. Ook moet hij Enexis een bedrag van ruim 2.000 euro terugbetalen voor het illegaal aftappen van stroom.