Inwonersinitiatieven Aa en Hunze kunnen rekenen op financiële bijdrage In de gemeente Aa en Hunze hebben vijf inwonersinitiatieven een financiële bijdrage van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen (foto: Pixabay.com)

GIETEN - Vijf inwonersinitiatieven in de gemeente Aa en Hunze hebben een financiële bijdrage van het project ‘Jullie idee, samen uitvoeren’ ontvangen. De gemeente heeft het project dit jaar voor de vierde keer ingezet om inwoners te stimuleren om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving.

Wethouder Henk Heijerman: "De diversiteit aan ideeën maken Aa en Hunze nog weer mooier. We zijn erg blij dat de gemeente hier een bijdrage aan kan leveren en dat inwoners deze ideeën samen uit willen voeren."



Initiatieven

De initiatieven die op steun kunnen rekenen, zijn: dorpsmoestuin 'Oes Tuune' in Eexterveen (8.000 euro), het project 'Omzien Naar Elkaar' (Rolde) krijgt 750 euro voor pr-zaken, het openluchttheater in Gieten krijgt 6.500 euro, het Beleefpad de wijk Nooitgedacht kan rekenen op 500 euro en voor het bushokje in Anderen wordt 8.600 euro uitgetrokken om de bushalte in het dorp te verfraaien.



Vijftien initiatieven

In totaal zijn er vijftien initiatieven ingediend. In totaal heeft het college 50.000 euro beschikbaar gesteld voor deze derde ronde van ‘Jullie idee, samen uitvoeren’.