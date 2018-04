Voetbalster Vivianne Miedema komt met nieuwe kinderboekenserie

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen komt met een nieuwe kinderboekenserie: 'Vivianne voetbalt'.

De nieuwe reeks van de 21-jarige voetbalster wordt een fictieve serie. Het eerste boek krijgt de titel 'De verdwenen schoenen' en verschijnt in september.Eerder kwam Miedema met het boek 'Meidenvoetbal', waarin ze kinderen alles vertelt over voetbal en haar carrière."Het boek ‘Meidenvoetbal’ is een succes gebleken. Super om te zien hoe enthousiast kinderen hier van worden. En daar word ik dan weer enthousiast van. Dus ik ben blij om hier met deze nieuwe kinderboekenserie een vervolg aan te geven", reageert Miedema op de site van manager FlowSports