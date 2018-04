Deel dit artikel:











Assenaar krijgt boete voor dronkemansrit Boete voor dronkemansrit (foto:Pixabay)

ASSEN - Een 29-jarige man uit Assen is veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 1.400 euro, waarvan 500 voorwaardelijk. In de nacht van 29 op 30 juli vorig jaar stapte hij dronken achter een stuur en ramde daarbij diverse auto’s.

De Assenaar bezocht op die bewuste avond het Truckstar Festival in Assen, waar hij naar eigen zeggen een stuk of acht flesjes bier had gedronken. Hij kreeg ruzie met zijn vriendin en besloot te vertrekken.



De man klom in zijn auto en reed slingerend door de straat. Hij ramde twee geparkeerde auto’s en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De Assenaar ging er vervolgens lopend vandoor, maar de politie kon hem aanhouden.



De Assenaar vertelde de rechter zich niet veel meer te kunnen herinneren. "Ik ben een flink stuk van de film kwijt." De man betuigde spijt en vertelde de rechter dat hij de schade aan de twee auto’s inmiddels had vergoed.