Groeten uit Grolloo: Bert Jan Lindeman is de ware waterdrager Groeten uit Grolloo over Bert Jan Lindeman (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over wielrenner Bert Jan Lindeman uit Assen.

Derksen moet voor zijn werk veel voetbal kijken, maar eigenlijk kijkt 'de snor' veel liever naar wielrennen, en dan het liefst naar de waterdragers. Die renners die het mogelijk maken dat hun kopmannen kunnen winnen. Bert Jan Lindeman komt net tekort voor het grote werk, maar is daarom voor Derksen niet minder belangrijk. "Hij is de ware waterdrager."



