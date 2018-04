Kippen in Drenthe kunnen weer naar buiten

Deel dit artikel:











HOOGHALEN - De ophokplicht voor pluimvee wordt vandaag in Drenthe opgeheven. Eerder werd de landelijke maatregel al in zes van de twintig regio's ingetrokken. Vanaf vandaag mogen de kippen ook in de andere regio's naar buiten.

Josien Feitsma

"Ik ben blij, maar de kippen ook. De kippen krijgen er in één keer 2 hectare ruimte bij, voor het dierenwelzijn is dat echt een pluspunt," vertelt kippenboer Kees Sijbenga uit Hooghalen met een lach op zijn gezicht.



Vogelgriep

De ophokplicht werd in december ingesteld om besmetting met de vogelgriep te voorkomen. De kippen hebben ruim vier maanden binnen gezeten en volgens Sijbenga is het goed dat ze nu weer naar buiten kunnen. "We konden het wel merken dat ze er aan toe waren om naar buiten te gaan. De kip wordt toch wat anders dan. Ze zoeken elkaar wat meer op, en pikken elkaar links of rechts een keer."



Wennen

Toch moeten de kippen ook erg wennen aan het buitenleven. Voorzichtig lopen ze steeds verder van de stal vandaan en verkennen het stuk land. Sijbenga licht toe: "Ze vinden het in het begin even vreemd. Maar na een half uur herkennen ze de ruimte weer. Bij een kip gaat het anders, ze zijn wat achterdochtig en op hun hoede voor roofdieren. Ze gaan niet dansen zoals koeien."



Risico's

De kippen mogen nu dan wel naar buiten, Sijbenga ziet nog steeds risico's. "Je kunt niet alles tegenhouden, een muis kan ook de stal binnenkomen en de ziekte overdragen. Dus we blijven opletten en de regels in de gaten houden. We laten daarom ook alleen mensen toe in de stal en in de weide als het noodzakelijk is, anders niet."