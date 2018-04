Dick Lukkien: Kritiek mag, maar doorslaan naar negativiteit gaat me te ver

VOETBAL - FC Emmen zit in een moeilijke fase van de competitie. Het voetbal is net even wat minder dan kort na de winterstop, er zijn wat blessures op belangrijke posities en het elftal krijgt de laatste weken te gemakkelijk de doelpunten tegen. En dus is er kritiek. "Dat mag", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Maar het moet niet doorslaan naar negativisme."

De oefenmeester van FC Emmen zei het afgelopen maandag al meteen na de derde thuisnederlaag op rij tegen Telstar in de persconferentie en kwam er gisteren nog even op terug. "Dit team heeft voldoende zelfkritiek en we werken elke dag keihard om ons te verbeteren.""Ik kan ook echt niet waarnemen dat het team minder geeft dan pakweg een paar weken geleden. Dus of het zo is dat een aantal spelers op 95 procent speelt in plaats van 100 procent weet ik echt niet. Ik kan me dat in ieder geval niet voorstellen. Maar als het wel zo is, is dat misschien net het verschil in meedoen om de bovenste plekken en de situatie waarin we nu zitten. Dan moeten we die stap dus nog maken binnen de selectie", vervolgt hij."Toch", zegt Lukkien, "ik vind wel dat de mensen die kritisch zijn dan ook weer een bepaalde helikopterview moeten hebben en zien dat we op basis van het spel dat we het hele seizoen hebben laten zien vijf punten voor staan op de concurrentie als het gaat om de halve finale van de play-offs."Tegen Jong Ajax heeft Lukkien voor het eerst een plek ingeruimd voor Thijs Dallinga. De spits van FC Emmen onder 19 maakte tegen Telstar zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. "Thijs heeft zich prima ontwikkeld en is een echte spits. Balvast en ook goed in de combinatie. Ik denk dat we daar meer aan kunnen hebben tegen Jong Ajax dan het systeem met een extra middenvelder zoals we afgelopen maandag hebben gespeeld. Nee, ik zeg niet dat dat systeem een foute beslissing was. Integendeel, maar we hebben het niet goed uitgespeeld. Bovendien kunnen we Henk Bos niet twee keer in korte tijd inzetten, dus hij start vanavond op de bank."Anco Jansen (terug van een schorsing) en Alexander Bannink (weer fit) keren terug in de basis. Mario Bilate en Jeroen Veldmate voegen zich volgende week weer volledig bij de selectie. Wanneer Josimar Lima (privé-omstandigheden) en Norair Mamedov (blessure) weer inzetbaar zijn is nog niet bekend.Jong Ajax is nog altijd in de race om het kampioenschap in de Jupiler League. De Amsterdamse talenten hebben met 67 punten twee punten minder dan koploper Fortuna Sittard. "Misschien is Jong Ajax wel de beste ploeg in de Jupiler League, met een zeer sterk middenveld en dito voorhoede. Toch is het een elftal dat wil voetballen en dus ook ruimte laat in de verdediging. Daar moeten wij van profiteren. Ik denk dat het een gelijkwaardig duel kan zijn en dat we ons vanavond met wat hulp op de andere velden kunnen plaatsen voor de halve finale."Jong Ajax - FC Emmen begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe