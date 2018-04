Deel dit artikel:











Valthermonder krijgt taakstaf voor mede-runnen wietkwekerij De man die medeplichtig was aan het runnen van een hennepkwekerij in Valthermond kreeg vandaag z'n straf van de rechter (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

VALTHERMOND - Een 33-jarige man uit Valthermond kreeg vandaag van de rechter 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd. De man was medeplichtig aan het runnen van een hennepkwekerij in zijn woning. In totaal werden er 523 planten bij hem thuis aangetroffen.

Buren trokken in oktober 2015 aan de bel toen een van hen zag dat de achterdeur van het huis openstond. Deze buurman besloot deze maar te sluiten en zag via het raam dat er lange buizen door de woning liepen. Alles bij elkaar vonden de buren het maar beter om de politie te bellen. Na het regelen van een machtiging, troffen agenten in de slaapkamers aan de voor- en achterzijde van de woning in totaal 523 potten aan. Plantresten in de potten en bladeren op de vloer maakten het duidelijk dat er hennep was geoogst.



Bedrijvigheid

Buurtbewoners wisten te vertellen dat er in de voorgaande maanden veel bedrijvigheid bij het huis had plaatsgevonden. Verschillende auto’s reden af en aan en grote kratten met spullen werden binnen neergezet. De kwekerij werd ontmanteld en de Valthermonder, op wiens naam het huis stond, werd gehoord.



De verdachte verklaarde niets te weten van de kwekerij. Hij had hem voor twee maanden aan iemand anders gehuurd, en hij kreeg daarvoor 1000 euro huur. Hij was deze man tegengekomen op het station in Emmen. De verdachte kon het geld goed gebruiken. Hij dacht dat de man er met zijn gezin zou gaan wonen. Zelf was hij al weken niet meer bij zijn huis geweest. Hij verbleef bij vrienden en kwam sporadisch langs om zijn post op te halen.



'Ongeloofwaardig'

Buren gaven echter aan dat de Valthermonder zelf ook regelmatig op zijn huisadres aanwezig was. Verder bleek het telefoonnummer van zijn huurder, die hij doorgegeven had aan de politie, niet te bestaan.



De officier van justitie deed het verhaal van de man af als ‘ongeloofwaardig.’ De man wist wat er speelde, vond hij. De rechter ging daar in mee.



De man moet de winst van de oogst inleveren: zo’n 35.000 euro. Ook Enexis kan een schadevergoeding van ruim 1200 euro tegemoet zien voor de diefstal van stroom.