Deel dit artikel:











Volleybalzussen Riëtte en Renate Fledderus nemen DOK op sleeptouw Het eerste team van DOK ligt op kampioenskoers (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VOLLEYBAL - Zowel het eerste als het tweede damesteam van volleybalvereniging DOK uit Dwingeloo ligt op kampioenkoers.

Geschreven door Karin Mulder

In 2012, toen het eerste nog in de eredivisie speelde, stortte het ambitieuze volleybalbolwerk als een kaartenhuis ineen. De hoofdsponsor stopte ermee. Volleybal op het hoogste niveau was daardoor financieel niet meer mogelijk en de club degradeerde vrijwillig.



Met de hulp van oud-international Riëtte Fledderus en haar zus Renate heeft de club nu de opgaande lijn weer te pakken. Zaterdag kan het eerste damesteam kampioen van de Promotiedivisie worden.



"Dat vind ik bij wijze van spreke net zo leuk als m'n 398e interland", zegt Riëtte enthousiast. "We hebben dit seizoen maar één wedstrijd verloren, dus ik ga er vanuit dat het zaterdag ook gaat lukken. De platte kar staat al klaar", vult zus Renate aan.



Imposante carrières

Renate speelde eredivisie bij Sudosa en Sneek. Zusje Riëtte had een imposante internationale carrière. Ze speelde bij twaalf verschillende clubs in Spanje, Italië en Nederland. Daarnaast kwam ze meer dan vierhonderd keer uit voor Oranje. Tien jaar geleden stopte ze met topvolleybal. Maar nu ze weer terug is, staat prima haar mannetje tussen de jeugd. "Afgezien dat ik minder train natuurlijk en dat ik minder sterk ben dan toen, voelt het wel goed." Renate heeft fysiek wel moeite om de wedstrijd uit te spelen. "Eerst was het m'n schouder daarna had ik steeds last van m'n kuiten. Hoe langer het seizoen duurt, hoe meer pijntjes ik heb." Wel genieten ze allebei van de hereniging. Riëtte en Renate spelen nu weer samen op de plek waar het voor beiden ooit begon.



Gestroomlijnde club

Vier jaar geleden is Robin Groenewegen teruggekomen van Sudosa-Desto uit Assen om de jeugd van DOK weer op poten te zetten. Riëtte en Renate pikten later aan. Samen bouwen ze nu weer aan iets moois. "We zijn de jeugd allemaal met dezelfde technieken aan het opleiden zodat ze kunnen doorstromen naar het eerste. Zo hopen we weer een hele mooie gestroomlijnde club te krijgen", besluit Riëtte.



Morgenavond om 17.15 uur speelt DOK in Assen tegen Animo'68 de kampioenswedstrijd voor promotie naar de derde divisie.