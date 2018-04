Deel dit artikel:











Brand in fietsenhok achter voormalige gemeentehuis Eelde De vlammen slaan uit de kas (foto: Van Oost Media) De vlammen slaan uit de kas (foto: Van Oost Media) De vlammen slaan uit de kas (foto: Van Oost Media) Het fietsenhok is volledig uitgebrand (foto: Van Oost Media)

PATERSWOLDE - In Paterswolde is brand uitgebroken achter het voormalige gemeentehuis aan de Prinses Irenelaan.

Het vuur brak vermoedelijk uit in een fietsenhok, die in de tuin stond. Over de oorzaak is nog niets bekend.