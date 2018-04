Deel dit artikel:











Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Walid Khan Walid Khan (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Walid Soppe heeft z'n naam veranderd in Walid Khan. Het is de naam van z'n biologische ouders. Ook verruilde hij Coevorden voor Emmen waar hij inmiddels op zichzelf woont. Daarnaast begint de 18-jarige motorcoureur komend weekend aan een nieuw avontuur in het WK Superpsort 300. En daarmee zegt hij het MotoGP wereldje definitief vaarwel. Geen TT voor Khan dus meer.

Geschreven door Karin Mulder

"Nee, dat vind ik niet lastig. Je kan maximaal drie jaar in de Red Bull Rookies Cup rijden en dat heb ik gedaan. Dit is weer een nieuw hoofdstuk. En er zit heel veel potentie in deze klasse", verklaart Khan.



Team met drie coureurs

Hij rijdt komend seizoen voor het Benjan-team van Rob Vennegoor. Als teammanager heeft hij dit seizoen drie coureurs onder contract. De 24-jarige Turk Yegin is opgeleid door vijfvoudig wereldkampioen Supersport Kenan Sofuoglu. Yegin komt uit in de strijd om het Europees Kampioenschap in de Superstock 1000 klasse. Dan is er nog deze 16-jarige Tom Edwards uit Australië. Hij wordt dit jaar een rechtstreekse concurrent van Khan in het WK Supersport 300. Een wonder op wielen dat al heel wat kampioenschappen op z'n naam heeft staan.



"Ja, Tom is ook wel heel goed. Bij de trainingen in Spanje was hij nog beter dan ik", lacht Kahn uitdagend. "Ik moest ook nog wel even aan de motor wennen. Het is een Kawasaki-Ninja 400. Hij is een stuk langzamer. Maar hij rijdt wel lekker. Moto3 is iets stabieler vind ik en de rem komt ook later inzetten bij deze motor dan bij de Moto3", legt Khan uit.



Acht Nederlanders

Het WK Supersport 300 bestaat dit seizoen uit acht races. Zondag staan er op het circuit van Aragon veertig coureurs aan de start. Khan moet het dit seizoen opnemen tegen zeven landgenoten onderwie Scott Deroue en Robert Schotman.