Plastic afvalscheiding: De Wolden schudt inwoners wakker

ZUIDWOLDE - Infuusmateriaal, landbouwplastic, chemisch afval zelfs. Het is regelmatig raak. De medewerkers van de overslaglocatie van Suez in Emmen treffen van alles aan in de vrachtwagens vol PMD-afval uit De Wolden dat er niet in thuis hoort. En dat gaat de burger geld kosten.

De gemeente De Wolden heeft een paar weken lang het pmd-afval met de hand laten controleren op de overslaglocatie. PMD staat voor plastic, metaal en kartonverpakkingen. En helaas werden maar al te vaak complete vrachten pmd-afval daar afgekeurd.Stoorstoffen noemt men dat bij Suez. Er mag tien procent verkeerd afval in zitten, voordat de gemeente wordt aangeschreven. Edwin Jipping: "Wij halen de stoorstoffen er met een kraan uit en berekenen de kilo's dan door. En bij het pmd-afval van elke gemeente is wel wat aan de hand.""We komen in de proef heel bijzondere dingen tegen: harde plastics, schoenen, voetballen, draden, touw, stro, gft, glas, een broodrooster en zelfs infuusmateriaal met naalden dat gevaarlijk is voor onze medewerkers. Maar ook kunststoftankjes met restanten chemisch afval", aldus Edwin Jipping.Wethouder Jan van 't Zand denkt dat het soms doelbewust fout gaat: "Medisch afval hoort er helemaal niet in, maar ook chemisch afval niet. Dat moet natuurlijk via de milieustraat. Meestal is het bedrijfsafval en dat moet via het bedrijfsafvalsysteem worden afgevoerd."De gemeente is er klaar mee. Van 't Zand: "Zo hebben we er niks aan. Dan moeten we het naar Wijster brengen en daar wordt het dan verbrand. Dat kost geld in plaats van dat het op de markt nog een paar centen opbrengt."Vorig jaar kostte het afgekeurde pmd-afval De Wolden 150.000 euro. De gemeente gaat dat bedrag niet opnieuw uit de reserves halen. 15 Euro extra afvalstoffenheffing per huishouden dreigt. Wethouder Van 't Zand hoopt niet dat het zover komt. "We gaan daar zeker op communiceren, maar ook op controleren. Want het zijn dan wel incidentele voorvallen, maar ze hebben grote gevolgen."De Wolden onderzoekt of het mogelijk is de kosten van afgekeurde vrachten te verhalen. Ook kijkt het of milieuvergunningen van bedrijven kunnen worden ingetrokken als bedrijfsafval via de oranje-kilkobak wordt afgevoerd.