Raad voor Cultuur: meer ondersteuning kleine musea

ASSEN - Omdat kleine musea weinig tot geen subsidie van gemeenten ontvangen, verkeren ze steeds vaker in zwaar weer. Ook kleine musea die onze provincie rijk is, weten hier niet altijd aan te ontsnappen.

Museums Vledder voor Noord-Nederlandse en Valse Kunst is zo'n klein museum. Het zit aan het plafond van zijn kunnen zit. Gerund door deskundige vrijwilligers en één betaalde kracht. Maar die krijgt twee dagen minimaal betaald voor dik vijf dagen werk. Mede-oprichtster Erna Plenter van de Museums vraagt zich af hoe lang je zo iemand aan je kunt binden. Ze wil graag dat de collectie beter beheerd en gedigitaliseerd wordt, maar er is geen geld voor het inhuren of aannemen van professionals. Plenter is al blij dat beetje bij beetje slechte delen van het gebouw kunnen worden aangepakt.De Raad van Cultuur liet van zich spreken en zei dat de overheid de kleine musea structureler moet ondersteunen. Zij kunnen namelijk geen geld binnenhalen met grootschalige tentoonstellingen. Waar grotere musea die mogelijkheid vaak wel hebben.Daarnaast ontvangen ze vaak permanente overheidssteun. Het ogenschijnlijke succes van de grote musea overschaduwt de problemen van de kleintjes, schetst de Raad voor Cultuur in haar rapport In Wankel Evenwicht. De overheid heeft de afgelopen tien jaar de subsidies verminderd, musea moeten zelf hun broek maar ophouden. Maar dat is op termijn niet goed voor het voortbestaan van middelgrote en kleine musea en het deskundig beheer van hun collecties.In Emmen heeft de gemeente het roer al deels weer omgegooid. Een aantal musea krijgt weer permanente subsidie . Zoals de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Voorzitter Hank Peters is daar blij mee. Met dat geld kan hij de professionaliseringsslag maken waar andere lokale musea alleen nog van kunnen dromen.Overigens zit niet ieder klein museum te wachten op permanente subsidie voor de exploitatie. Het Industrieel Smalspoor Museum in Erica heeft in zijn ruim 30 jarig bestaan nog nooit één cent exploitatiesubsidie gehad. Volgens penningmeester Hein Ruijgers kan de overheid dan ook niet op je bezuinigen en weet je precies wat je met je jaarlijkse eigen inkomsten kunt realiseren. Het smalspoormuseum maakt wel gebruik van projectsubsidies voor bijvoorbeeld de bouw van het museum en een locomotievenloods.De Raad voor Cultuur schrijft dat de provincies maar vier procent bijdragen aan alle subsidies voor musea. Cultuurgedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe herkent zich niet in het onderzoek en vindt dat de provincie juist precies doet wat de Raad voor Cultuur wil. Behalve het grote Drents Museum ondersteunt Drenthe vijf middelgrote musea financieel. Voor veertig kleine musea is er jaarlijks een ton subsidie voor professionele ondersteuning. Daarnaast is er is 240 duizend euro voor cultuurstimulatie beschikbaar voor gemeenten op voorwaarde dat ze ook 240 duizend bijdragen. Dat geld mag, maar hoeft niet aan musea te worden uitgegeven.De Raad voor Cultuur roept alle musea op om te zorgen dat ze meer verschillende doelgroepen binnen krijgen . De grote musea moeten niet alleen gaan voor populaire massa-tentoonstellingen. Ook de kleinere moeten meer doen aan educatie en kennisoverdracht. Bij museum Collectie Brands doen ze dat al met leskoffers voor het onderwijs.Naast de overheid pleit ook de raad voor meer permanente ondersteuning van musea. Dat musea alleen kunnen bestaan van fondsen, giften en inkomsten van bezoekers noemt de raad een utopie.