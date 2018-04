Ondernemen in Drenthe: 'Mensen verwachten geen grote winkels in dorpen'

MEPPEL - "Waarom zou iemand naar onze winkel in Dwingeloo komen voor een bank? Die kan je overal kopen."

Een antwoord op deze vraag heeft ondernemer Hilbert Wiechers zich regelmatig gesteld. Wiechers is eigenaar van twee woonwinkels in Dwingeloo en Ommen. De keuze is gemaakt om zich vooral te richten op meubels in het midden- en hogere segment. En dat heeft goed uitgepakt.Wiechers: "Omdat we in Dwingeloo zitten, verwachten mensen dat we een klein winkeltje zijn. Ze denken dat het niet kan in deze omvang. Mensen zijn altijd verrast als ze bij ons komen." Wiechers besloot midden in de crisisjaren voor tonnen te investeren in de twee zaken. Dat heeft de nodige kopzorgen gekost, maar hij heeft er achteraf gezien geen spijt van.Meppel en het bedrijf HIAB. Een paar jaar geleden moest HIAB een productielocatie in Meppel sluiten vanwege de crisis. Het kostte zo'n honderd mensen hun baan. Maar HIAB is terug en begint met de bouw van laad- en lossystemen op vrachtwagens.Te beginnen met zo'n vijftien mensen, maar dat moeten er snel meer worden. De eerste auto's zijn inmiddels door de productie, zegt directeur Marcel Boxem. "We willen groeien naar 50 mensen. Op korte termijn moeten er zo'n 15 mensen bij komen."HIAB is onderdeel van het Finse Cargotech. "Meppel ligt mooi centraal in Europa. Er zitten een aantal grote fabrikanten in de buurt. En niet te vergeten de toeleveranciers. Die zitten vlakbij." Meppel is volgens Boxem de juiste plek voor deze fabriek.Dimitri Nashid Khali van SEM Productions uit Meppel zag zijn bedrijf de afgelopen jaren snel groeien. Zijn klanten zitten gek genoeg vooral onder Zwolle. Waarom weet hij niet helemaal. "Ik denk dat het te maken heeft met loyaliteit. Ze zoeken eerst naar lokale bedrijven."Een mooie klus kwam van voetbalclub Ajax. Nashid Khali deed licht en geluid in de fanzone in Stockholm tijdens de finale van de Europa League in 2017.Net als veel collega-ondernemers is Nashid Khali ook klein begonnen: "We zijn als klein hobbybedrijf begonnen. Nu doen we alle techniek tijdens evenementen. Vooral licht, geluid en video." En de komende jaren ziet hij nog wel groei.'Ondernemen in Drenthe' is vanavond te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe en bij RTV Meppel.