Vader Sharleyne: Bizar dat naam moordverdachte op grafsteen staat

HOOGEVEEN - De vader van Sharleyne Remouchamps, het meisje dat op 8 juni 2015 onder verdachte omstandigheden dood werd gevonden onderaan de flat De Arend, wil dat het woord 'mama' van de grafsteen van Sharleyne wordt gehaald.

Sharleyne haar moeder, Hélène J ., zit vast, omdat zij ervan wordt verdacht haar dochtertje van de tiende verdieping van een flat te hebben gegooid. De vrouw zou daarvoor Sharleyne eerst gewurgd hebben. Dat juist haar naam op de steen staat, is voor vader Victor Remouchamps erg moeilijk."Het is bizar dat de moordverdachte van mijn dochter op de steen staat. Dat kan ik niet verteren", zegt Remouchamps . "Daar komt bij dat ik, gezien het bewijs, uitga van een veroordeling."Nu staat op de steen de tekst 'Afscheid is niet genomen. Afscheid zal er ook niet komen. Want eeuwig noemen wij jouw naam', met daaronder 'mama, opa en oma'. "En dat zijn nu juist de drie personen die een hand hebben gehad in het hele drama", zegt de vader.Het is niet van de een op de andere dag dat Remouchamps ermee in zijn maag zit. "Het zit mij al heel lang dwars. En nu komt het moment steeds dichterbij dat de dader bekend wordt. Ik vind dit echt niet kunnen, maar we wachten wel keurig de veroordeling af."Remouchamps en zijn advocaat Sébas Diekstra zoeken uit of de vader de grafrechten kan krijgen. Toen Hélène J. in detentie kwam te zitten vanwege het misdrijf, heeft zij de rechten aan haar ouders overgedragen."Haar ouders waren er als de kippen bij om mij buitenspel te zetten. Vervolgens is er een jaar niks aan het graf gedaan. En toen ik er een beeld neerzette kwam er een briefje te liggen waarop stond 'Alleen rechthebbenden mogen iets op het graf zetten'", aldus Remouchamps.Remouchamps weet nog niet wanneer er duidelijkheid komt over de grafrechten.